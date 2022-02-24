Baraj Doluluk Oranları! 24 Şubat Perşembe İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 24 Şubat 2022 barajların doluluk seviyesi ne?
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24 Şubat İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 24 Şubat Perşembe İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi?
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