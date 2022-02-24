Baraj Doluluk Oranları! 24 Şubat Perşembe İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 24 Şubat 2022 barajların doluluk seviyesi ne? - Haberler
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Baraj Doluluk Oranları! 24 Şubat Perşembe İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 24 Şubat 2022 barajların doluluk seviyesi ne?

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Baraj Doluluk Oranları! 24 Şubat Perşembe İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 24 Şubat 2022 barajların doluluk seviyesi ne?

24 Şubat İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 24 Şubat Perşembe İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi?

Baraj doluluk oranlarının son durumu merak ediliyor. Peki, bugün 24 Şubat Perşembe 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 24 Şubat Perşembe İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 24 Şubat Perşembe 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları grafikleri haberimizde.

Baraj Doluluk Oranları! 24 Şubat Perşembe İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 24 Şubat 2022 barajların doluluk seviyesi ne?

Baraj Doluluk Oranları! 24 Şubat Perşembe İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 24 Şubat 2022 barajların doluluk seviyesi ne?

Baraj Doluluk Oranları! 24 Şubat Perşembe İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 24 Şubat 2022 barajların doluluk seviyesi ne?

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Baraj Doluluk Oranı, Gündem, Haberler

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