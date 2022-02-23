Baraj Doluluk Oranları! 23 Şubat Çarşamba İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 23 Şubat 2022 barajların doluluk seviyesi ne?
Haberler.com - Gündem
- Güncelleme:
- Güncelleme:
23 Şubat İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 23 Şubat Çarşamba İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi?
Baraj doluluk oranlarının son durumu merak ediliyor. Peki, bugün 23 Şubat Çarşamba 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 23 Şubat Çarşamba İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 23 Şubat Çarşamba 2023 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları grafikleri haberimizde.
Haberler.com - Gündem