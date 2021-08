Baraj doluluk oranları! 23 Ağustos İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 23 Ağustos 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 23 Ağustos Pazartesi 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 23 Ağustos Pazartesi İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç?

İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi yüzde 10 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor. Barajlardaki su seviyesinin önemli oranda azalmasıyla Melen ve Yeşilçay gibi İstanbul'a su sağlayan kaynaklardan alınan su miktarı artırıldı. Peki 23 Ağustos Pazartesi İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi?

23 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 2020 yılının Ocak ayında yüzde 36 olan, en yüksek seviyesine ise yüzde 66 ile Mayıs ayında ulaşan baraj doluluk oranı yüzde 19,79 seviyesine indi. Barajlarda son 10 yılın en düşük seviyesine ulaşan oran, kuraklığın yaşandığı 2014 yılındaki yüzde 35,17'in gerisinde kaldı.

İstanbul 23 Ağustos baraj doluluk oranları henüz açıklanmadı.

İstanbul 22 Ağustos baraj doluluk oranı %60.57 'dir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla 24,50 olarak ölçüldü. 2019 yılında bu dönemde barajlardaki su oranı yüzde 35,60 olarak açıklanmıştı.

GÜNCEL : İstanbul 22 Ağustos Pazar günü itibariyle barajların doluluk oranı %61.45 olarak açıklandı. Matematiksel olarak açıklamak gerekirse barajların yaklaşık 10'da 6'sı doludur.

23 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

23 Ağustos Pazartesi günü İzmir güncel baraj doluluk oranına aşağıdan bakabilirsiniz.

23 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

23 Ağustos Pazartesi günü Ankara güncel aktif kullanılabilir baraj doluluk oranı %14.21 'dir. Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

Detaylara aşağıdaki grafikten bakabilirsiniz.

