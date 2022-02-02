Baraj Doluluk Oranları! 2 ŞUBAT İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 2 ŞUBAT 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?
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Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 2 ŞUBAT Çarşamba 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 2 ŞUBAT Çarşamba İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 2 ŞUBAT Çarşamba 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları grafikleri haberimizde.
İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi yüzde 20 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor. Barajlardaki su seviyesinin önemli oranda azalmasıyla Melen ve Yeşilçay gibi İstanbul'a su sağlayan kaynaklardan alınan su miktarı artırıldı. Peki 2 ŞUBAT Çarşamba İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi?
2022 ÇARŞAMBA İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?
İSTANBUL
İZMİR
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