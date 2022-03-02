Baraj Doluluk Oranları! 2 Mart İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 1 Mart 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Baraj Doluluk Oranları, Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere tüm şehirlerde araştırılıyor. Ankara, İzmir ve İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi günlük olarak güncellenmektedir. Barajlardaki su seviyesinin önemli oranda azalmasıyla Melen ve Yeşilçay gibi İstanbul'a su sağlayan kaynaklardan alınan su miktarı artırıldı. Peki 2 Mart Salı İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi?

1 MART 2022 ÇARŞAMBA İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul barajlarındaki son veriler aşağıdaki gibidir:

İstanbul 2 Mart baraj doluluk oranı %83.98 'dir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla 24,50 olarak ölçüldü. 2019 yılında bu dönemde barajlardaki su oranı yüzde 35,60 olarak açıklanmıştı.

GÜNCELLEME

GÜNCEL : İstanbul 1 Mart Salı günü itibariyle barajların doluluk oranı %83.98 olarak açıklandı. Matematiksel olarak açıklamak gerekirse barajların yaklaşık 5'te 4'ü doludur.

GÜNCEL İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

2 MART 2022 ÇARŞAMBA İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

2 Mart Çarşamba günü İzmir güncel baraj doluluk oranına aşağıdan bakabilirsiniz

GÜNCEL İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

2 MART 2022 ÇARŞAMBA ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

2 Mart Çarşamba günü Ankara güncel aktif kullanılabilir baraj doluluk oranı %13.27 'dir. Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

Detaylara aşağıdaki grafikten bakabilirsiniz.

GÜNCEL ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

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