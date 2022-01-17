Baraj doluluk oranları! 17 Ocak İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 17 Ocak 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 17 Ocak Pazartesi 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 17 Ocak Pazartesi İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 17 Ocak Pazartesi 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları grafikleri haberimizde.

İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi yüzde 10 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor. Barajlardaki su seviyesinin önemli oranda azalmasıyla Melen ve Yeşilçay gibi İstanbul'a su sağlayan kaynaklardan alınan su miktarı artırıldı. Peki 17 Ocak Salı İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi?

17 OCAK 2022 PAZARTESİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul baraj doluluk oranı

Ömerli - %76.55

Darlik - %49.95

Elmali - %72.6

Terkos - %46.53

Alibey - %31.8

BCekmece - %42.2

Sazlidere - %22.07

Istrancalar - %89.98

Kazandere - %91.88

Pabucdere - %41.27

17 OCAK 2022 PAZARTESİ İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

İzmir baraj doluluk oranı

17 OCAK 2022 PAZARTESİ ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

Ankara baraj doluluk oranı

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