Baraj doluluk oranları! 17 Haziran İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 17 Haziran 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl?
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Baraj doluluk oranları! 17 Haziran İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 17 Haziran 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Baraj doluluk oranları! 17 Haziran İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 17 Haziran 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl?
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Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 17 Haziran Perşembe 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 17 Haziran Perşembe İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 17 Haziran Perşembe 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları grafikleri haberimizde.

İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi yüzde 10 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor. Barajlardaki su seviyesinin önemli oranda azalmasıyla Melen ve Yeşilçay gibi İstanbul'a su sağlayan kaynaklardan alınan su miktarı artırıldı. Peki 17 Haziran Perşembe İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi?

17 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 2020 yılının Ocak ayında yüzde 36 olan, en yüksek seviyesine ise yüzde 66 ile Mayıs ayında ulaşan baraj doluluk oranı yüzde 19,79 seviyesine indi. Barajlarda son 10 yılın en düşük seviyesine ulaşan oran, kuraklığın yaşandığı 2014 yılındaki yüzde 35,17'in gerisinde kaldı.

Baraj doluluk oranları! 17 Haziran İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 17 Haziran 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl?

İstanbul 17 Haziran baraj doluluk oranı henüz açıklanmadı.

İstanbul 16 Haziran baraj doluluk oranı %74.38 'dır.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, kış mevsimine girilmesine rağmen yeterli yağış olmaması nedeniyle yüzde 19,79 ile son 10 yılın en düşük seviyesinde.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla 24,50 olarak ölçüldü. 2019 yılında bu dönemde barajlardaki su oranı yüzde 35,60 olarak açıklanmıştı.

GÜNCELLEME

GÜNCEL : İstanbul 16 Haziran Çarşamba günü itibariyle barajların doluluk oranı %74.38 olarak açıklandı. Matematiksel olarak açıklamak gerekirse barajların yaklaşık 4'te 3'ü doludur.

GÜNCEL İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

17 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

17 Haziran Perşembe günü İzmir güncel baraj doluluk oranına aşağıdan bakabilirsiniz.

Baraj doluluk oranları! 17 Haziran İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 17 Haziran 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl?

GÜNCEL İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

17 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

17 Haziran Perşembe günü Ankara güncel aktif kullanılabilir baraj doluluk oranı %19.52 'dir. Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

Detaylara aşağıdaki grafikten bakabilirsiniz.

Baraj doluluk oranları! 17 Haziran İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 17 Haziran 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl?

GÜNCEL ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

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Baraj doluluk oranları! 17 Haziran İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 17 Haziran 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl? - Haberler
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