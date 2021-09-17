Baraj doluluk oranları! 17 Eylül İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 17 Eylül 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl? - Haberler
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Baraj doluluk oranları! 17 Eylül İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 17 Eylül 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl?

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Baraj doluluk oranları! 17 Eylül İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 17 Eylül 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 17 Eylül Cuma 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 17 Eylül Cuma İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 17 Eylül Cuma 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları grafikleri haberimizde.

İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi yüzde 10 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor. Barajlardaki su seviyesinin önemli oranda azalmasıyla Melen ve Yeşilçay gibi İstanbul'a su sağlayan kaynaklardan alınan su miktarı artırıldı. Peki 17 Eylül Cuma İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 2020 yılının Ocak ayında yüzde 36 olan, en yüksek seviyesine ise yüzde 66 ile Mayıs ayında ulaşan baraj doluluk oranı yüzde 19,79 seviyesine indi. Barajlarda son 10 yılın en düşük seviyesine ulaşan oran, kuraklığın yaşandığı 2014 yılındaki yüzde 35,17'in gerisinde kaldı.

Baraj doluluk oranları! 17 Eylül İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 17 Eylül 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl?

İstanbul 17 Eylül baraj doluluk oranı %53.8 'dır.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla 24,50 olarak ölçüldü. 2019 yılında bu dönemde barajlardaki su oranı yüzde 35,60 olarak açıklanmıştı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

GÜNCEL : İstanbul 17 Eylül Cuma günü itibariyle barajların doluluk oranı %53.8 olarak açıklandı. Matematiksel olarak açıklamak gerekirse barajların yaklaşık 10'da 6'sı doludur.

GÜNCEL İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

17 Eylül Cuma günü İzmir güncel baraj doluluk oranına aşağıdan bakabilirsiniz.


Baraj doluluk oranları! 17 Eylül İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 17 Eylül 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl?

GÜNCEL İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

17 Eylül Cuma günü Ankara güncel aktif kullanılabilir baraj doluluk oranı %12.09 'dur. Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır: Gündem haberler için bizi takip edin.

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

Detaylara aşağıdaki grafikten bakabilirsiniz. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Baraj doluluk oranları! 17 Eylül İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 17 Eylül 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl?

GÜNCEL ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ... Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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Haber: Baraj doluluk oranları! 17 Eylül İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 17 Eylül 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl? - Haberler
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