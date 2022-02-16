Baraj Doluluk Oranları! 15 Şubat İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 15 Şubat 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?
Haberler.com - Gündem
- Güncelleme:
- Güncelleme:
15 Şubat İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 15 Şubat Salı İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi?
Baraj doluluk oranlarının son durumu merak ediliyor. Peki, bugün 15 Şubat Salı 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 15 Şubat Salı İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 15 Şubat Salı 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları grafikleri haberimizde.
Haberler.com - Gündem