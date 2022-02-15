Baraj Doluluk Oranları! 15 Şubat İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 15 Şubat 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 15 Şubat Salı 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 15 Şubat Salı İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 15 Şubat Salı 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları grafikleri haberimizde.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İSTANBUL



ANKARA



İZMİR

Haberler.com - Gündem