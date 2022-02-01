Baraj Doluluk Oranları! 1 ŞUBAT İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 1 ŞUBAT 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?
Haberler.com - Gündem
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 1 ŞUBAT Salı 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 1 ŞUBAT Salı İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 1 ŞUBAT Salı 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları grafikleri haberimizde.
İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi yüzde 10 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor. Barajlardaki su seviyesinin önemli oranda azalmasıyla Melen ve Yeşilçay gibi İstanbul'a su sağlayan kaynaklardan alınan su miktarı artırıldı. Peki 1 ŞUBAT Salı İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi?
Haberler.com - Gündem