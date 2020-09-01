Baraj dizisinin Nazım Güney'i Feyyaz Duman kimdir? Nazım Güney karakteri kimdir? Baraj dizisinin Nazım Güney'i Feyyaz Duman, izleyicilerin ilgi odağı oldu. Peki, Feyyaz Duman kimdir? Nazım Güney karakteri kimdir?

Baraj dizisinin Nazım Güney'i Feyyaz Duman başarılı oyunculuğu ile beğeni toplarken Baraj dizisinin Nazım Güney'i Feyyaz Duman kimdir? Nazım Güney karakteri kimdir gbi soruların yanıtları merak edildi.

NAZIM GÜNEY KARAKTERİ KİMDİR?

Nazım 40-45 yaşları arasında, sert bir mizaca sahip, saçları ve sakallarına hafif beyazlıklar düşmüş olgun biridir. Bir baraj inşaatında ustabaşı olarak çalışmaktadır. Disiplinli, tavizsiz, içine kapanık birisidir. Az konuşur. Geçmişi hakkında kimse bir şey bilmemektedir. Sert ve içine kapanık dünyasına yolda bulduğu ve yaralarını iyileştirdiği bir yavru köpek yoldaş olmuştur. Ama kendini en iyi hissettiği zamanlar bir arkadaşlık sitesinden yazıştığı Nehir ile geçirdiği zamanlardır. Duygudaşlık kurduğu bu kadının fotoğrafını göndermesiyle içinden çıkılması zor bir duruma girer. Kendi fotoğrafını göndermeye cesaret edemez ve baraj inşaatında sürgüne gönderilen, hiçbir şekilde anlaşamadığı sorumsuz, yakışıklı genç Tarık'ın fotoğrafını gönderir.

Nehir'in baraja gelmesiyle; iyi ile kötünün, doğru ile yanlışın birbirine gireceği ruhsal gerilimler ve gelgitler yaşamaya başlayacak, aşkı için her şeyi göze alabilecek tehlikeli bir aşığa dönüşecektir.

FEYYAZ DUMAN KİMDİR

Doğum tarihi: 1982

Aç yaşında: 38yaşında

Nereli: Mardin, Türkiye

Boy: 1,82 m

Feyyaz Duman, 1982 yılında Mardin'de doğmuştur. Eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Halk Dansları Bölümü'nde tamamladıktan sonra New York'ta oyunculuk eğitimi almıştır. New York'ta 5 yıl kaldıktan sonra Türkiye'ye döndü. Annemin Şarkısı adlı filmle 51. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı.