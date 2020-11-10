Baraj dizisi yeni bölüm 13. bölüm ne zaman saat kaçta? Baraj 13. bölüm yeni bölüm fragmanı izle!
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Baraj dizisi yeni bölüm 13. bölüm ne zaman saat kaçta? Baraj 13. bölüm yeni bölüm fragmanı izle!

10.11.2020 11:18 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:24

FOX TV'nin sevilen dizisi, kedni izleyici kitlesini lk bölümden yaratmış olan ve oldukça iddialı bir ghikaye ile seyirci karşına çıkan Baraj dizisi yeni bölüm 13. bölüm ne zaman saat kaçta? Baraj 13. bölüm yeni bölüm fragmanı izle!

Baraj dizisi salı günlerinin en dikkat çeken yapımlarından birisi. Peki, Baraj dizisi yeni bölüm 13. bölüm ne zaman saat kaçta? Baraj 13. bölüm yeni bölüm fragmanı izle!

Baraj dizisi yeni bölüm 13. bölüm ne zaman saat kaçta? Baraj 13. bölüm yeni bölüm fragmanı izle!

BARAJ DİZİSİNDE SON BÖLÜMDE 12. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halil'in ölümü, Tarık ve Zahra'ya tahmin edemedikleri kadar büyük bir dert olmuştur. Halil'in yokluğunu idare etmeye çalışsalar bile Halil'i gömdükleri yerin şantiyeye dönüşmek üzere olması özellikle Tarık'a çok zor anlar yaşatacaktır.

BARAJ DİZİSİ 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nehir, Nazım ile evlenmeyi kabul etmiştir. Nazım buna sevinse de mutluluğu uzun sürmez çünkü hemen Nermin'den boşanmalı ve hala evli olduğunu da Nehir'den gizlemelidir. Nermin ise boşanmayı kesinlikle kabul etmeyecektir.

Halil'in cesedi ortaya henüz çıkmamıştır fakat Halil'in kız kardeşi Meryem'in baraja gelmesi hem Tarık'ı hem de Zahra'yı zor bir duruma sokmaya başlayacaktır. Tarık ve Zahra, şantiyede kimsenin Halil'in yokluğundan şüphelenmemesi için uğraşırken gizemli birisi ise onların yaptığından haberdardır.

Baraj dizisi 13. bölüm fragmanı izlemek için BURAYA tıklayın.

Baraj dizisi yeni bölüm 13. bölüm ne zaman saat kaçta? Baraj 13. bölüm yeni bölüm fragmanı izle!

BARAJ DİZİSİ GENEL HİKAYESİ NEDİR?

Dizide Nazım'ın, internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir'le tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir'in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir'in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir'in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul'un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık'ın fotoğrafını gönderir. Nehir'in fotoğraftaki Tarık'ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır...

Baraj dizisi yeni bölüm 13. bölüm ne zaman saat kaçta? Baraj 13. bölüm yeni bölüm fragmanı izle!

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