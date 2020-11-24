Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj hangi gün, saat kaçta? Barak izle!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj hangi gün, saat kaçta? Barak izle!

24.11.2020 16:04 | Son Güncelleme: 24.11.2020 16:08
Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj hangi gün, saat kaçta? Barak izle!

ilk bölümü 17 Mart 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini ve senaryosunu Hasan Tolga Pusat'ın üstlendiği Türk yapımı dram dizisi Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj hangi gün, saat kaçta? Barak izle!

1977 yapımı Baraj filminin dizi versiyonu olan Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj hangi gün, saat kaçta? Barak izle!

BARAJ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Baraj dizisi her hafta salı günü saat 20:00'da ekranlara gelmektedir. FOX TV ekranlarında yayınlanan dizi yüksek reytingler elde etmektedir.

BARAJ DİZİSİ OYUNCULARI

Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk, İman Casablanca, Sait Genay, Tuna Orhan, Rana Cabbar yer alıyor.

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazım'ın hala evli olduğunu ondan saklaması Nehir için bardağı taşıran son damla olmuştur. Artık Nazım'a güvenemeyeceğini düşünen Nehir, Zerrin ile birlikte İstanbul'a, eski hayatına geri döner. Nazım ya Nehir'i seçip onun peşinden İstanbul'a gidecek ya da kızını seçip onları korumak için Nermin ve Ayşe ile kalacaktır.Tarık, gerçekleri Nehir'e anlatarak onunla Nazım'ın arasını açmayı başarmıştır. Fakat bu yüzden Nazım'ın gazabına uğrar ve onun imdadına Fulya ve Kemal yetişir. Tarık saf dışı kalınca ise Zahra, Halil'in yokluğunu gizlemekte iyice zorlanır.

BARAJ İZLE!

İlgili Haberler

Baraj hangi gün? Baraj dizisi ne zaman, saat kaçta? Baraj dizisi oyuncuları kimler?
Baraj hangi gün? Baraj dizisi ne zaman, saat kaçta? Baraj dizisi oyuncuları kimler?
Sadakatsiz hangi gün? Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz dizisi oyuncuları kimler?
Sadakatsiz hangi gün? Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz dizisi oyuncuları kimler?
Sol Yanım dizisi hangi gün? Sol Yanım dizisi oyuncuları kimler? Sol Yanım konusu nedir?
Sol Yanım dizisi hangi gün? Sol Yanım dizisi oyuncuları kimler? Sol Yanım konusu nedir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Osman Kavala Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu
Magazin Demet Akbağ Öykü Karayel Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Okan Buruk Deniz Türüç Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Kaza Medya Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj hangi gün, saat kaçta? Barak izle! - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 16:08:26. #1.14#
title