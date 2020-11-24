Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj hangi gün, saat kaçta? Barak izle!

ilk bölümü 17 Mart 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini ve senaryosunu Hasan Tolga Pusat'ın üstlendiği Türk yapımı dram dizisi Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj hangi gün, saat kaçta? Barak izle!

1977 yapımı Baraj filminin dizi versiyonu olan Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj hangi gün, saat kaçta? Barak izle!

BARAJ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Baraj dizisi her hafta salı günü saat 20:00'da ekranlara gelmektedir. FOX TV ekranlarında yayınlanan dizi yüksek reytingler elde etmektedir.

BARAJ DİZİSİ OYUNCULARI

Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk, İman Casablanca, Sait Genay, Tuna Orhan, Rana Cabbar yer alıyor.

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazım'ın hala evli olduğunu ondan saklaması Nehir için bardağı taşıran son damla olmuştur. Artık Nazım'a güvenemeyeceğini düşünen Nehir, Zerrin ile birlikte İstanbul'a, eski hayatına geri döner. Nazım ya Nehir'i seçip onun peşinden İstanbul'a gidecek ya da kızını seçip onları korumak için Nermin ve Ayşe ile kalacaktır.Tarık, gerçekleri Nehir'e anlatarak onunla Nazım'ın arasını açmayı başarmıştır. Fakat bu yüzden Nazım'ın gazabına uğrar ve onun imdadına Fulya ve Kemal yetişir. Tarık saf dışı kalınca ise Zahra, Halil'in yokluğunu gizlemekte iyice zorlanır.

BARAJ İZLE!