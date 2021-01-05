Baraj dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Baraj yeni bölüm hangi gün yayınlanacak? Baraj yeni bölüm izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi Baraj bugün ekranlara geliyor. Beğeniyle izlenilen dizinin yayım saati ne zaman? Dizinin günü mü değişti? Yeni günü ne zaman? Baraj dizisi final mi yapıyor? Yeni bölümde neler olacak? Baraj dizisi geçen bölüm ne oldu?

Baraj dizisi son bölümde neler oldu? Yayımlanan son bölümde yine izleyeni ekrana kitleyen dizinin yeni bölümü ne zaman ve saat kaçta yayımlanacak araştırılıyor. FOX ekranlarında sevenleriyle buluşan Baraj oyuncu kadrosu haberimizde.

BARAJ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Farklı hikayesiyle dikkatleri çeken Baraj dizisi her hafta salı günü FOX TV'de yayımlanıyor. Baraj dizisi 21. yeni bölümüyle 5 Ocak Salı günü saat 20.00'de ekranda olacak.

BARAJ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nehir, gerçekleri öğrenince her şeyi Nazım'a anlatmak ister. Fakat Hakan izin vermeyince Nehir, Hakan'ın gerçek yüzünü görmeye başlar. Nehir'in gerçekleri Nazım'a anlatmasının bedeli oğlu mu olacaktır?

Nazım'dan büyük darbe almış olan Tarık ve Hakan, kayıplarını telafi etmek için harekete geçerler. Ancak bu onları hiç beklemedikleri bir duruma düşürecek ve intikam arayışları Nazım'dan önce kendilerini yakacaktır...

BARAJ 20. BÖLÜM İZLE...

BARAJ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nazım, Hakan'ı iyice köşeye sıkıştırınca, Hakan'ın Nazım'dan kurtulma planlarının ilk kurbanı Bahar olur. Bunun üzerine Nazım; Nehir, Tarık ve Hakan'ın hayatlarını mahvetme yolunda hızla ilerlemeye devam eder. Nazım'ın hala ona aşık olduğuna inanan Nehir, Nazım'ı bu intikam yolundan vazgeçirebilecek midir?

Baraj yeni bölümüyle Salı 20.00'de FOX'ta!

BARAJ YENİ BÖLÜM 21. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

BARAJ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan Baraj dizisinin oyuncuları arasında; Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk, İman Casablanca, Sait Genay, Tuna Orhan, Rana Cabbar yer alıyor.