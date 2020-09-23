Baraj dizisi ne zaman final olacak? Baraj dizisi final mi olacak? Baraj dizisi oyuncuları kimler?
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Baraj dizisi ne zaman final olacak? Baraj dizisi final mi olacak? Baraj dizisi oyuncuları kimler?

23.09.2020 16:09 | Son Güncelleme: 23.09.2020 16:12
Baraj dizisi ne zaman final olacak? Baraj dizisi final mi olacak? Baraj dizisi oyuncuları kimler?

1977 Baraj filmiden esinlenen dizi bitiyor mu? Baraj dizisi final mi yapıyor? Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj dizisi 7. bölüm fragmanı izle!

Med Yapım ve No:9 Productions imzalı, ilk bölümü 17 Mart 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini ve senaryosunu Hasan Tolga Pusat'ın üstlendiği Baraj dizisi bitiyor mu? Baraj dizisi final mi yapıyor? Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj dizisi 7. bölü frgmanı haberimizde yer almaktadır.

BARAJ DİZİSİ BİTİYOR MU?

İlk sezonu ile büyük beğeni toplayan Baraj dizisi, ikinci sezonda istediği başarıyı yakalayamadı. Koronavirüs sebebiyle ara veren dizi ikinci sezonda reytinglerde düşüşe geçti. Fox Tv kanal yönetimi diziye son 2 haftalık bir fırsat tanıdı. Önümüzdeki haftalarda yayınlanan olan son 2 bölümde başarılı olamazsa Baraj dizisi erken final yaparak ekran macerası bitecek.

Baraj dizisi ne zaman final olacak? Baraj dizisi final mi olacak? Baraj dizisi oyuncuları kimler?

BARAJ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Feyyaz Duman,

Biran Damla Yılmaz,

Burak Yörük,

Sumru Yavrucuk,

Iman Casablanca,

Sait Genay,

Tuna Orhan

BARAJ DİZİSİ 7. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Baraj dizisi ne zaman final olacak? Baraj dizisi final mi olacak? Baraj dizisi oyuncuları kimler?
Baraj dizisi ne zaman final olacak? Baraj dizisi final mi olacak? Baraj dizisi oyuncuları kimler?

Kaynak: Haberler.com

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