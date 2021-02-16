Baraj dizisi hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Baraj dizisi hangi kitaptan, hangi filmden uyarlamadır?
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Baraj dizisi hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Baraj dizisi hangi kitaptan, hangi filmden uyarlamadır?

16.02.2021 21:53 | Son Güncelleme: 16.02.2021 21:57
Baraj dizisi hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Baraj dizisi hangi kitaptan, hangi filmden uyarlamadır?

Fox TV'nin sevilen dizisi Baraj dizisi'nin nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Baraj nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Baraj nerede çekiliyor?

Ekranların sevilen dizisi Baraj dizisinin nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Baraj dizisi nerede çekiliyor? Baraj dizisi hangi ilde, hangi şehirde ve semtte çekiliyor? Baraj dizisi dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BARAJ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Baraj dizisi nerede çekiliyor merak konusu oldu. Baraj dizisi Sakarya ilinde çekildiği bilinmektedir. Dizinin Sakarya şehrinin Pamukova ilçesinde çekildiği düşünülmektedir. Aynı şekilde dizinin Baraj sahneleri de Pamukova ilçesindeki Akçay Barajı'nda çekilmektedir.

Baraj dizisi hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Baraj dizisi hangi kitaptan, hangi filmden uyarlamadır?

Kısacası Baraj dizisi Sakarya'da yer alan Akçay Barajı şantiyesinde çekilmektedir. Baraj sahnesi haricindeki çekimlerin de bu bölge civarında gerçekleştirildiği tahmin edilmektedir.

BARAJ DİZİSİ HANGİ FİLMDEN UYARLAMADIR?

Baraj, Med Yapım ve No:9 Productions imzalı, ilk bölümü 17 Mart 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini ve senaryosunu Hasan Tolga Pusat'ın üstlendiği Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisidir. 1977 yapımı Baraj filminin dizi versiyonudur.

BARAJ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Baraj dizisi her Salı günü saat 20:00 'da Fox TV ekranlarında yayınlanmaktadır.

BARAJ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ana karakterler:

• Feyyaz Duman (Nazım)

• Biran Damla Yılmaz (Nehir)

• Burak Yörük (Tarık)

• Sumru Yavrucuk (Zerrin)

• İman Casablanca (Zahra)

• Sait Genay (Orhan)

• Tuna Orhan (Ekrem)

• Rana Cabbar (Kemal)

Yardımcı karakterler:

• Mesut Yılmaz (İsmet)

• İhsan İlhan (Yaşar)

• Batuhan Yüzgüleç (İbrahim)

• Şamil Kafkas (Halil)

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