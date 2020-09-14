Baraj dizisi final mi yapacak? Baraj dizisi bitecek mi? Baraj dizisi son bölümde neler oldu?
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Baraj dizisi final mi yapacak? Baraj dizisi bitecek mi? Baraj dizisi son bölümde neler oldu?

Koronavirüs sebebiyle ara veren Baraj dizisi yeni sezonda başarılı olabildi mi? Baraj dizisi final mi oluyor? Baraj dizisi reytinleri nasıl?

Baraj dizisi final mi yapacak? Baraj dizisi bitecek mi? Baraj dizisi son bölümde neler oldu?
14.09.2020 09:54 | Son Güncelleme: 14.09.2020 09:58

Büyük umutlar ile başlayan dizi Baraj, yeni sezonda istediği başarıyı yakalayamadı. Baraj dizisi final mi oluyor? Baraj dizisi oyuncuları kimler?

BARAJ 2. BÖLÜM ÖZETİ

Nazım, Tarık'tan bir gün daha bu oyuna devam edeceğini ondan sonra her şeyin normale döneceğini söyler. Tarık ise, rahat bir iş karşılığında Nehir'i şelaleye götürmeyi kabul eder. Onlar şelaleyi gezerken Nazım, geriden onları izler. Nazım, Nehir için kasabaya gidip bir kitap alır ve içine de bir not yazar.

Tarık ise, kadınların pahalı hediyelerden hoşlandığını söyleyince Nazım, onun dediğini yapar ve Tarık'ın beğendiği bir kolyeyi Nehir'e alır. İki hediyeyi de ona vermesini, hangi hediyeyi daha çok beğeneceğini merak eder. Tarık, Nehir'e önce kolyeyi hediye eder. Sonra kitabı verir. Nehir, kitabı görünce hayatında aldığı en güzel hediye olduğunu söyler.

Ama Tarık, Nazım'a Nehir'in kolyeyi beğendiğini söyler. O gün hava yağışlı olunca gök gürültüsünden korkan Nehir, Tarık'ın yanında kalmasını ister. Nazım, Tarık'a dışarıda bekleyeceğini ve Nehir'e asla yaklaşmamasını ister. Nehir, gece korkup Tarık'dan yanında yatmasını ister. Nazım, şüphelenip gizlice içeri girer. Onları sarılmış bir vaziyette yatakta görür.

Daha önceden evli olan ve karısıyla başka bir adamı yatakta yakalamış olan Nazım'ın yaşadıkları aklına gelir. Nehir'e eşyalarını toplamasını söyleyip Tarık'ı alıp götürür. İkili kavga ederken köpeğin peşinden giden Nehir, onları görür. Nazım'a, kendisinin neyi öğreneceğini sorar.

BARAJ DİZİSİ FİNAL Mİ OLUYOR?

Yeni sezona büyük umutlar ile başlayan dizi, istediğini bulamadı. Reytinglerde büyük düşüş yaşayan Baraj dizisinin final olup olmayacağı merak konusu. Kanaldan konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

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