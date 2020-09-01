Baraj dizisi 3. bölüm (özel bölüm) izle! Baraj dizisi son bölümde neler oldu? Baraj yeni bölüm izle! Baraj diziş 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Baraj dizisi 3. bölüm (özel bölüm) izle! Baraj dizisi son bölümde neler oldu? Baraj yeni bölüm izle! Baraj diziş 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

2020 Mart ayında başlayan Baraj, bir süre ekrana ara verdikten sonra tekrar ekranlara gelmeye başladı. Peki, Baraj dizisi son bölümde neler oldu? Baraj dizisi 3. bölüm izle! Baraj diziş 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Baraj dizisi 3. bölüm (özel bölüm) izle! Baraj dizisi son bölümde neler oldu? Baraj yeni bölüm izle! Baraj diziş 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
01.09.2020 20:51 | Son Güncelleme: 01.09.2020 20:55

Diziseverlerin beğenisinitoplayan baraj dizisi uzun bir aradan sonra tekrar ekrana geldi. Peki,Baraj diziş 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?Baraj dizisi 3. bölüm (özel bölüm) izle! Baraj dizisi son bölümde neler oldu? Baraj yeni bölüm izle!

BARAJ DİZİSİ 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baraj diziş d. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Baraj dizisi 3. bölüm (özel bölüm) izle! Baraj dizisi son bölümde neler oldu? Baraj yeni bölüm izle! Baraj diziş 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BARAJ DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nehir'in barajda bir süre daha kalmaya karar vermesi Nazım'ı çıkmaza sokar. Attığı yalan başına dert olmuştur. Tarık şartlarını kabul edene kadar Nazım'ı zorlayacaktır. İkili arasındaki anlaşmazlık Nazım'ın gerçeği anlatmaya karar vermesi ile sonlanır. Ancak Nazım için gerçeği anlatmak giderek zorlaşacaktır. Git gide daha çok Tarık'a muhtaç olmaya başlayacaktır. Tarık oyunu sürdürmeye karar verir ancak Nehir'in tanıdığı birçok kadından farklı olması onu hiç tanımadığı duygularla karşı karşıya getirecektir. Atılan her yalan daha fazla gerçeği birbirine bağlayacaktır.

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Baraj dizisi 3. bölüm (özel bölüm) izle! Baraj dizisi son bölümde neler oldu? Baraj yeni bölüm izle! Baraj diziş 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Zerrin, Nehir'in kendi başına karar verip şehir dışına çıkmasına şaşırır. Ama döneceğinden emindir. Ekrem ile dolandıracakları yeni hedefleri araştırırlar. Zahra Tarık'a yakın olmanın yollarını arar. Bu sırada Nazım'ın boşladığı inşaat alanında işçiler disiplini bozmaya başlayacaktır.

Baraj dizisi 3. bölüm (özel bölüm) izle! Baraj dizisi son bölümde neler oldu? Baraj yeni bölüm izle! Baraj diziş 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BARAJ DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

Senarist: Hasan Tolga Pusat

Başrol: Feyyaz Duman; Biran Damla Yılmaz; Burak Yörük; Sumru Yavrucuk; İman Casablanca

Yapımcı: Fatih Aksoy; Yağmur Ünal

Yayın tarihi: 17 Mart 2020 -

Oyuncular: Burak Yörük

Baraj, Med Yapım ve No:9 Productions imzalı, ilk bölümü 17 Mart 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini ve senaryosunu Hasan Tolga Pusat'ın üstlendiği Türk yapımı dram dizisidir. 1977 yapımı Baraj filminin dizi versiyonudur.

Baraj dizisi 3. bölüm (özel bölüm) izle! Baraj dizisi son bölümde neler oldu? Baraj yeni bölüm izle! Baraj diziş 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER
ANA KARAKTERLER

• Feyyaz Duman (Nazım)

• Biran Damla Yılmaz (Nehir)

• Burak Yörük (Tarık)

• Sumru Yavrucuk (Zerrin)

• İman Casablanca (Zahra)

• Sait Genay (Orhan)

• Tuna Orhan (Ekrem)

YARDIMCI KARAKTERLER

• Mesut Yılmaz (İsmet)

• İhsan İlhan (Yaşar)

• Batuhan Yüzgüleç (İbrahim)

• Şamil Kafkas (Halil)

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