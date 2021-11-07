Baraj çekildi, tarih ortaya çıktı

KOZAN, ADANA (İHA) - Sular çekildi, tarih ortaya çıktı…

EFEKT

Adana'nın Kozan İlçesinde baraj gölünün sularının kuraklık ile birlikte çekilmesi tarihi yapıları gün yüzüne çıkardı…

EFEKT

Kozan Barajı suları altında kalan Roma ve Bizans dönemine ait Kara Kilise ve kilise görevlilerine ait evler, vatandaşların ilgi odağı oldu.

03.11 – 03.24 1967 yılında yapımı başlanan ve 1973 yılında yapımı tamamlanan baraj, Kilgen Çayı üzerinde bulunuyor. Barajda çıkan alabalıklarla olta balıkçılarının uğrak mekanı şimdilerde kuraklıkla savaşıyor…