Baraj canlı izle! FOX TV Baraj 35. Bölüm canlı izle! 13 Nisan Baraj full HD Canlı izle! Baraj son bölümde neler oldu?

Baraj canlı izle! Baraj FOX Tv canlı izle! Baraj 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu gündemdeki yerini hala koruyor. Merak edilen Baraj dizisinin yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Baraj 35. bölüm fragmanı izle! Fox Tv Baraj 35. bölüm full izle! Baraj yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Baraj son bölümde neler oldu?

Baraj canlı izle! Baraj FOX Tv canlı izle!Baraj 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu gündemdeki yerini hala koruyor. Merak edilen Baraj dizisinin yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Baraj 35. bölüm fragmanı izle! Fox Tv Baraj 35. bölüm full izle! Baraj yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Baraj son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde…

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BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazım, Nehir'in Bahar ve Azra hakkında söylediklerine bir kez daha inanmayınca Nehir artık Nazım defterini tamamen kapatır. Fakat Nehir'in kısa sürede yeni bir adamla yakınlaştığını gören Nazım da Nehir defterini kapatmış mıdır? Üstelik bu yeni adamın Nehir'le yakınlaşmasının sebebi nedir?

Tarık, Zahra ve İbrahim, Meryem'i de alıp Halit'in köyünün yolunu tutarlar. Hem düğünden hem de cesetten kurtulabilecekler midir?

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BARAJ KONUSU NEDİR?

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın oynadığı "Baraj" isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Nazım'ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir'le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir'in fotoğrafını göndermesiyle değişir.

Nehir'in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir'in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul'un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık'ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir'in fotoğraftaki Tarık'ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır...

BARAJ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Baraj dizisi her hafta salı günü ekranlara gelmektedir. 13 Nisan 2021 Salı günü saat 20.00'de ekranda olacak.

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