Baraj canlı izle! Baraj Fox canlı izle! Baraj son bölümde neler oldu? Baraj full HD canlı izle!

Diziseverlerin merakla beklediği Baraj bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Baraj dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Baraj canlı izle, Baraj Fox canlı izle! Baraj son bölümde neler oldu? Baraj full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Baraj canlı izleme linki nedir? İşte detaylar…

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nehir, Nazım'a hamile olduğunu söylemiştir fakat yalanın ortaya çıkmaması ve Nazım'ı yeniden kaybetmemek için eski dolandırıcılık günlerine geri gitmesi gerekecektir. Bahar hem Nehir'in hamile olduğunu, hem de aslında hamile olmadığını öğrenmesi üzerine bir de beklemediği bir sürprizle karşılaşacaktır.

Meryem'i hala gömememiş olan Tarık, Zahra ve İbrahim, Meryem'in cansız bedeninin canlı olduğuna daha ne kadar ikna edebileceklerdir? Ve onu Halit'ten daha ne kadar saklayabileceklerdir?

BARAJ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nehir ve Bahar'ın yalanlarına daha fazla tahammül edemeyen Nazım, Mert'i de alıp herkesten uzaklaşır. Nehir, Nazım'ı bulup onunla dürüstçe konuşmak istese de Azra'nın onu durdurmak için çok tehlikeli bir planı vardır.

Tam Halit'ten kurtulduklarını sandıklarında Halit'in annesinin gelmesi Tarık, Zahra ve İbrahim'i iyice köşeye sıkıştırır.

BARAJ CANLI İZLE (20.00)

BARAJ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BARAJ SON BÖLÜM İZLE!