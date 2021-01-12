Baraj bugün var mı? Bugün Baraj yeni bölüm var mı? Baraj ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Baraj yeni bölüm fragmanı izle!

Baraj dizisi 22. yeni bölümüyle 12 Ocak 2021 Salı akşamı FOX'ta olacak. Baraj'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak? Baraj yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj 22. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Baraj yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Baraj 22. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile salı akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Baraj yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

BARAJ BUGÜN VAR MI?

Baraj bugün var. Bu akşam 12 Ocak 2021 Saat 20.00'de Fox TV ekranlarında seyirci ile buluşacaktır.

BARAJ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Baraj bu akşam 12 Ocak 2021 Saat 20.00'de seyirci ile buluşacaktır.

BARAJ YENİ BÖLÜM HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN?

Bu akşam 12 Ocak 2021 Saat 20.00'de Fox Tv ekranlarında seyirci ile buluşacaktır.

BARAJ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Nazım, Hakan'ı iyice köşeye sıkıştırınca, Hakan'ın Nazım'dan kurtulma planlarının ilk kurbanı Bahar olur. Bunun üzerine Nazım; Nehir, Tarık ve Hakan'ın hayatlarını mahvetme yolunda hızla ilerlemeye devam eder. Nazım'ın hala ona aşık olduğuna inanan Nehir, Nazım'ı bu intikam yolundan vazgeçirebilecek midir?

BARAJ KONUSU NEDİR?

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın oynadığı 'Baraj' isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkan yapımda Nazım'ın, internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir'le tanışma hikayesi konu alınıyor.

Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir'in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir'in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım, yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir'in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul'un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık'ın fotoğrafını gönderir. Nehir'in fotoğraftaki Tarık'ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır.

BARAJ 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baraj 22. yeni bölüm fragmanı yayınlanmıştır.

BARAJ 22. YENİ BÖLÜM 2.FRAGMANI İZLE...

BARAJ CANLI İZLE FOX