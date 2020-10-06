Baraj ne zaman, saat kaçta? Baraj dizisi 8. bölüm fragmanı, oyuncuları
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Baraj ne zaman, saat kaçta? Baraj dizisi 8. bölüm fragmanı, oyuncuları

06.10.2020 10:42 | Son Güncelleme: 06.10.2020 11:01

Baraj 8. bölüm fragmanı yayımlandı! Sevilen dizi Baraj 7. son bölüm ile geçtiğimiz hafta ekrana gelmişti. Baraj dizisi oyuncuları ve konusu nedeniyle büyük ilgi görmeye devam ediyor. Baraj son bölüm izle...

Baraj dizisi son bölümde neler oldu? Yayımlanan son bölümde yine izleyeni ekrana kitleyen dizinin yeni bölümü ne zaman ve saat kaçta yayımlanacak araştırılıyor. FOX ekranlarında sevenleriyle buluşan Baraj oyuncu kadrosu haberimizde.

BARAJ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Farklı hikayesiyle dikkatleri çeken Baraj dizisi her hafta salı günü FOX TV'de yayımlanıyor. 8. yeni bölümüyle yine salı 6 Ekim Salı günü saat 20.00'de ekranda olacak.

Baraj 8. bölüm ne zaman, saat kaçta? Baraj dizisi 8. bölüm fragmanı!

BARAJ OYUNCULARI

Oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan Baraj dizisinin oyuncuları arasında; Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk, İman Casablanca, Sait Genay, Tuna Orhan, Rana Cabbar yer alıyor.

Baraj 8. bölüm ne zaman, saat kaçta? Baraj dizisi 8. bölüm fragmanı!

BARAJ 7. BÖLÜM FULL İZLE...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tarık, Nehir ile iyice yakınlaşmaya başlamıştır. Fakat bir yandan Zahra'nın ondan hamile olması bir yandan da barajın sahibi Kemal Bey'in Tarık'ı kızı ile evlenmeye zorlaması Tarık için barajı zindana çevirecektir. Bütün bunlara rağmen Tarık'ın Nehir'den vazgeçmeye niyeti yoktur.

Baraj ne zaman, saat kaçta? Baraj dizisi 8. bölüm fragmanı, oyuncuları

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