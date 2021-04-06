Baraj 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
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Baraj 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Baraj 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Fox ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Baraj'ın 35. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Baraj yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Baraj, yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Diziseverleri ekrana bağlayan yeni bölüm sonrası Baraj 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, merak edildi.

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazım, Nehir'in Bahar ve Azra hakkında söylediklerine bir kez daha inanmayınca Nehir artık Nazım defterini tamamen kapatır. Fakat Nehir'in kısa sürede yeni bir adamla yakınlaştığını gören Nazım da Nehir defterini kapatmış mıdır? Üstelik bu yeni adamın Nehir'le yakınlaşmasının sebebi nedir?

Tarık, Zahra ve İbrahim, Meryem'i de alıp Halit'in köyünün yolunu tutarlar. Hem düğünden hem de cesetten kurtulabilecekler midir?

BARAJ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baraj yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeleriçin sayfamızı takip edebilirsiniz.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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