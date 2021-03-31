Baraj 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Baraj 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Baraj 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Fox ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Baraj'un 34. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Baraj yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Baraj, yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Diziseverleri ekrana bağlayan yeni bölüm sonrası Baraj 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, merak edildi.

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazım'ın Nehir'in hayatını kurtarması sonunda ikisinin de duyguları hakkında dürüst olmalarına sebep olur. Bahar ise bir yandan Nehir'in başına gelenlerin sebebini saklamaya bir yandan da Nazım'ı kaybetmemeye çalışır. Fakat Azra'nın geçmişinin onu yakalaması ve Mert'in kaçırılması her şeyi karıştıracaktır.

Tarık, Zahra ve İbrahim bir yandan Halit ve Hayriye'nin evlilik teklifi, bir yandan Meryem'in cesedi ve bir yandan da Bahar'ın onları Halil'in cinayetiyle suçlaması üzerine iyice köşeye sıkışmışlardır.

BARAJ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baraj yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Güncel gelişmeleri öğrenmek için sayfamızı takip edebilirsiniz.

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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