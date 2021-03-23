Baraj 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Baraj 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

23.03.2021 22:36 | Son Güncelleme: 23.03.2021 22:54
Baraj 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Fox ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Baraj'un 33. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Baraj yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Baraj, yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Diziseverleri ekrana bağlayan yeni bölüm sonrası Baraj 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, merak edildi.

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nehir ve Bahar'ın yalanlarına daha fazla tahammül edemeyen Nazım, Mert'i de alıp herkesten uzaklaşır. Nehir, Nazım'ı bulup onunla dürüstçe konuşmak istese de Azra'nın onu durdurmak için çok tehlikeli bir planı vardır.

Tam Halit'ten kurtulduklarını sandıklarında Halit'in annesinin gelmesi Tarık, Zahra ve İbrahim'i iyice köşeye sıkıştırır.

BARAJ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baraj yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Güncel gelişmeleri öğrenmek için sayfamızı takip edebilirsiniz.

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
Haber Yorumları
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