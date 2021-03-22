Baraj 32. bölüm fragmanı izle! FOX TV Baraj 32. bölüm 2. fragmanı izle! Baraj 31. bölüm izle

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BARAJ 31. bölüm FULL İZLE!

Baraj dizisi FOX TV ekranlarında 31. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 31. bölümün ardından şimdi de Baraj 32. bölüm için araştırmalarına başladılar. Baraj32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Baraj32. bölüm fragmanı yayınlandı. Baraj32. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BARAJ 32. BÖLÜM ÖZETİ

Nehir ve Bahar'ın yalanlarına daha fazla tahammül edemeyen Nazım, Mert'i de alıp herkesten uzaklaşır. Nehir, Nazım'ı bulup onunla dürüstçe konuşmak istese de Azra'nın onu durdurmak için çok tehlikeli bir planı vardır.

Tam Halit'ten kurtulduklarını sandıklarında Halit'in annesinin gelmesi Tarık, Zahra ve İbrahim'i iyice köşeye sıkıştırır.

BARAJ 32. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

BARAJ 31. BÖLÜM İZLE

BARAJ DİZİSİNİN KONUSU

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın oynadığı "Baraj" isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Nazım'ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir'le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir'in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir'in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir'in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul'un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık'ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir'in fotoğraftaki Tarık'ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır.

Oyuncular