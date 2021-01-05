Baraj 22. yeni ölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj 21. bölüm izle! Baraj son bölümde neler oldu?

FOX TV'nin sevilen dizisi Baraj, kısa süre önce son bölümüyle ekranlara geldi. Baraj 21. bölüm kesintisiz izlemek için burayı takip edebilirsiniz! Seyirciler, Baraj son fragmanı yayınlandı mı? Baraj 22. bölüm fragmanını merak ediyor! 22. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz. Baraj son bölüm izle! Baraj 21. bölüm ful izle!

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nehir, gerçekleri öğrenince her şeyi Nazım'a anlatmak ister. Fakat Hakan izin vermeyince Nehir, Hakan'ın gerçek yüzünü görmeye başlar. Nehir'in gerçekleri Nazım'a anlatmasının bedeli oğlu mu olacaktır? Nazım'dan büyük darbe almış olan Tarık ve Hakan, kayıplarını telafi etmek için harekete geçerler. Ancak bu onları hiç beklemedikleri bir duruma düşürecek ve intikam arayışları Nazım'dan önce kendilerini yakacaktır...

BARAJ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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