Baraj 22. son bölümde neler oldu? Fox TV Baraj 23. yeni bölüm canlı izle! FOX TV Baraj yeni bölüm fragmanı izle!
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Baraj 22. son bölümde neler oldu? Fox TV Baraj 23. yeni bölüm canlı izle! FOX TV Baraj yeni bölüm fragmanı izle!

19.01.2021 18:07 | Son Güncelleme: 19.01.2021 18:10
Baraj 22. son bölümde neler oldu? Fox TV Baraj 23. yeni bölüm canlı izle! FOX TV Baraj yeni bölüm fragmanı izle!

Salı günleri FOX TV'nin sevilen dizisi Baraj, bugün yeni bölümüyle ekranlara geliyor! Baraj izleyicileri Baraj son bölümün ardından Baraj 22. bölümde neler oldu? Baraj Hakan Öldü mü? Koray Şahinbaş diziden ayrılıyor mu? sorularını araştırıyor. İşte detayları ve FOX TV Baraj yeni bölüm fragmanı izle!

19 Ocak Salı akşamı Fox TV ekranlarında Baraj dizisi 23. son bölümüyle ekranlara gelecek! Geçen hafta diziyi izleyenler Baraj 22. son bölümde neler oldu? Hakan öldü mü?Koray Şahinbaş diziden ayrılıyor mu? sorularını sordu! Peki, Baraj 22. son bölümde neler oldu? Baraj, Med Yapım ve No:9 Productions imzalı, ilk bölümü 17 Mart 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini ve senaryosunu Hasan Tolga Pusat'ın üstlendiği Türk yapımı dram dizisidir. 1977 yapımı Baraj filminin dizi versiyonudur. İşte Baraj yeni bölüm hakkındaki detaylar!

BARAJ 22. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nehir'in herkesin önünde yüzüğü Bahar'dan alması büyük bir skandal yarattı. Bahar ve Tülay artık Nehir'i aynı evde istemese de Hakan karısını yanında tutmaya kararlıydı. Fakat artık gözü kararmış olan Nehir'in tek bir amacı vardır: Nazım'ı geri kazanmak. Baraj 22. bölümde, Nehir Nazım'ı kazanmak için çabalarına ve planlarına devam etti. Fakat Nazım Nehir'e karşı aynı duygularla yanaşmadı!

BARAJ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? BARAJ 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

Baraj yeni bölüm 19 Ocak Salı akşamı 20:00'da FOX TV ekranlarında. İşte, Baraj 23. yeni bölüm fragmanı!

BARAJ 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

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