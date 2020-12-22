Baraj 19. yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 22 Aralık Baraj yeni bölüm fragmanı izle! Baraj yeni bölümde neler oldu?

Baraj dizisi kendi izleyici kitlesini oluşturmuş, orijinal hikayesiyle oldukça dikkat çeken bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Baraj ne zaman, saat kaçta? Baraj yeni bölüm fragmanı izle! Baraj yeni bölümde neler olacak? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

Kemik izleyici kitlesini oluşturmuş ve oldukça severek takip edilen Baraj ne zaman, saat kaçta? Baraj yeni bölüm fragmanı izle! Baraj 19. bölümde neler olacak? Yeni bölüm saat kaçta başlıyor?

BARAJ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Baraj dizisi yeni bölümleriyle salı akşamları saat 20:00 'da Fox TV ekranlarında yayınlanıyor.

BARAJ 19. BÖLÜM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nazım ve Bahar'ın evlilik kararını açıklaması herkes üzerinde şok etkisi yaratır. Bu haberden en çok etkilenen ise Nehir'dir. Nazım'ın Bahar'a yakınlaşmasını intikam duygusuyla yaptığına inanan Hakan, Nazım'la yüzleşir. Aralarında tansiyonun giderek yükseleceği bir savaş başlamak üzeredir.

Tarık, Zahra ve İbrahim, Meryem'in ani dönüşünden rahatsız olurlar. Meryem abisinin yeniden açılan cinayet dosyasının peşinden gidecektir.İstanbul'a bu yüzden gelmiştir. Bu istek üçlüyü korkutur. Meryem'i geri döndürmek ve Nazım'a açık vermemek adına atacakları her hamle onları birbirine düşürecektir.

Hakan ve Bahar arasında çok sert bir kavga yaşanır. Hakan, Bahar'ın Nazım'dan vazgeçmesini ister. Bu tartışmayı izleyen Nehir büyük bir sırrı öğrenecektir.

Baraj yeni bölümüyle Salı 20.00'de FOX'ta!

BARAJ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

BARAJ 18. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazım, beş yıl sonra hapisten çıktığında artık bambaşka birisidir. Ona haksızlık eden herkesten intikam alacaktır.

Onu unutup Hakan'la evlenen Nehir'den... Suçu üzerine atan Tarık'tan... Sevdiği kadını elinden alan Hakan'dan...

Nazım'ın kimsenin beklemediği büyük bir güçle ve yıllardır ona destek veren Bahar ile birlikte geri dönmesi herkesin hayatını sarsacaktır.

Baraj yeni bölümüyle Salı 20.00'de FOX'ta!

BARAJ SON BÖLÜM İZLE...

BARAJ OYUNCU KADROSU

Ana karakterler:

Feyyaz Duman (Nazım Güney)

Biran Damla Yılmaz (Nehir Aksu)

Burak Yörük (Tarık Yılmaz)

Sumru Yavrucuk (Zerrin)

İman Casablanca (Zahra)

Gizem Karaca (Bahar)

Yardımcı karakterler:

Batuhan Bozkurt Yüzgüleç (İbrahim)

Şamil Kafkas (Halil)

Rana Cabbar (Kemal)

İhsan İlhan (Yaşar)

Tuna Orhan (Ekrem)

Mesut Yılmaz (İsmet)

Birkan Akyol (Ahmet)

Sait Genay (Orhan)

İrem Tuncer (Fulya)

Nezaket Erden (Nermin)

Hira Su Yıldız (Ayşe)

Kübra Dilara Çelen (Meryem)