Barabar grubu ile Kel Şarkıcı oyunu, Enka Açıkhava Tiyatrosu'na konuk olacak

Enka Sanat, 24 Ağustos-28 Eylül arasında konser ve tiyatro gösterimlerine ev sahipliği yapacak.

Enka Sanat, 24 Ağustos-28 Eylül arasında konser ve tiyatro gösterimlerine ev sahipliği yapacak.

Oyuncu Taner Ölmez ile Serkan Keskin'den oluşan Barabar grubu, 24 Ağustos'ta gerçekleşecek??????? sezonun ilk etkinliğinde, ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek.

Türk halk müziği parçalarını Batı müziği enstrümanları ve altyapısıyla düzenleyerek kendi tarzlarını oluşturan Barabar grubuna, enstrümanlarıyla Caner Malkoç, Cihan Tanrıverdi, Fırat İkisivri, Özgür Taş, Serkan Polat ve Sibel Altan eşlik edecek.

Sezonun ilk tiyatro oyunu ise Art Niyet Topluluğu'nun 26 Ağustos'ta sahneleyeceği "Kel Şarkıcı" olacak. Temelde dilsel karşıtlıklar ve dilin iletişim kurulmasındaki yetersizliği üzerinde duran eser, absürt tiyatronun önemli yazarlarından Eugene Ionesco tarafından 1950'de yazıldı ve bugüne kadar dünyanın birçok yerinde oynandı.

Kerem Kurdoğlu'nun yönettiği tek perdelik oyunda, Aslıhan Eraltan, Aydın Soysal, Aygen Tezcan, Aykut Altın, Hasan Uzma ve Özden Dilek Karakışla rol aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk