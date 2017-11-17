Bar sahibi kadının öldürülme anı kamerada

Adana'da bar sahibi kadının sokakta pompalı tüfekle öldürülmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Tuba Çelik'in cesedinin, öldükten 3 saat sonra bulunduğu ortaya çıktı



ADANA - Adana'da bar sahibi kadının gece öldürülmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.Genç kadının cesedinin, öldükten 3 saat sonra bulunduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesinde bir apartmanın girişinde meydana geldi. Gece saat 03.00 sularında Tuba Çelik ortağı olduğu bardan çıkıp evine doğru yola çıktı. 6. kattaki evine girmek için Çelik apartmanın giriş kapısına geldiği sırada bahçe duvarının yoldan taraftan pompalı tüfekle bir kaç el ateş açıldı. Tuba Çelik ateş sonucu yaralanarak apartman girişine düşüp kaldı. Bu anlar saniye saniye görüntülendi. Zanlı ya da zanlılar da olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Gece olduğu için Çelik'in vurulduğunu kimse fark etmedi. Apartmandan bir kişi sabah namazına gitmek için apartmandan çıktığı sırada genç kadının yerde kanlar içinde olduğunu görüp polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise cinayeti aydınlatmak için çalışma başlattı. Genç kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Genç kadının iki evlilik yaptığı bu evlilikten 3 çocuğunun olduğu ve ikinci kocasının şuan cezaevinde olduğu öğrenildi.