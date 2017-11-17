Bar sahibi kadın, sokak ortasında öldürüldü

Tuba Çelik, evinin sokağında pompalı tüfekle vuruldu



ADANA - Adana'da bar sahibi kadın, sokakta pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, olay, gece merkez Seyhan ilçesi, Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. Ortağı olduğu bardan çıkıp evine gelen Tuba Çelik sokakta kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pompalı tüfekle vuruldu. Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.