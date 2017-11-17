Bar Sahibi Kadın Evinin Sokağında Öldürüldü

Adana'da bar sahibi bir kadın, evinin sokağından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.



Alınan bilgiye göre olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi, Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. Ortağı olduğu bardan çıkıp evine gelen Tuba Çelik (35) sokakta kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pompalı tüfekle vuruldu. Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.



(Fatih Keçe /İHA)