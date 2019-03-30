Bar Önünde Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adana'da bar önünde 3 kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Ömer İmre hayatını kaybetti, Tuncay Bozdoğan ise yaralandı.

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir barın önünde meydana geldi. İddiaya göre, bardan çıkan Ömer İmre ve Tuncay Bozdoğan'a, D.D., H.B. ve C.B. tarafından silahla ateş açıldı. Saldırıda vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralanan İmre ve Bozdoğan, kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar bir otomobile binip, kaçtı. Yaralanan İmre ve Bozdoğan, çevredekiler tarafından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan İmre, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.. Tedavisine devam edilen Bozdoğan'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polisler, çok sayıda boş kovan buldu. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA