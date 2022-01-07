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Bar önünde 3 kişi bıçaklandı

Bar önünde 3 kişi bıçaklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bar önünde bakışma yüzünden bıçaklı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralanarak hastanelik olurken, olayla ilgili gözaltına alınan bıçaklı saldırgan adliyeye sevk edildi.

ANKARA (İHA) - Samsun'da bar önünde bakışma yüzünden bıçaklı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralanarak hastanelik olurken, olayla ilgili gözaltına alınan bıçaklı saldırgan adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir barın önünde bakışma yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ankara'dan iş için Samsun'a geldikleri öğrenilen F.B.(28), B.N.(28) ve M.Y.(34) adlı arkadaşlar çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandılar. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılan yaralı 3 arkadaş tedavi altına alındılar. Kafasına içki şişesi vurulması sonucu yaralanan Ç.M.S.(20) ve kardeşi B.S.(23) polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan B.S. savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, Ç.M.S. ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Bar önünde 3 kişi bıçaklandı

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