36 Yaşındaki Julio Baptista, Romanya'nın Cluj ekibine transfer oldu
Romanya Birinci Futbol Ligi ekibi Cluj, bir zamanlar Real Madrid, Roma ve Arsenal gibi büyük takımlarda forma giymiş 36 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Julio Baptista'yı transfer etti.
Romanya Birinci Futbol Ligi ekibi Cluj, Brezilyalı Julio Baptista'yı transfer etti.
Cluj Kulübü, 36 yaşındaki hücum oyuncusu Baptista ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
BİRÇOK KULÜPTE FORMA GİYDİ
Ülkesinde Sao Paulo, Cruzeiro, İspanya'da Sevilla, Real Madrid, Malaga, İngiltere'de Arsenal, İtalya'da Roma gibi takımlarda oynayan Baptista, 2016'da ABD'nin Orlando City ekibine transfer olmuştu.
Tecrübeli oyuncu, Orlando City ile sözleşmesinin bittiği Ocak 2017'den bu yana profesyonel futboldan uzak kalmıştı.
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