Banyoda ölü bulundu
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Banyoda ölü bulundu

Mersin'in Bozyazı ilçesinde oğlu ile birlikte yaşayan adam banyoda ölü bulundu.

Banyoda ölü bulundu
23.06.2020 14:58 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:38

Mersin'in Bozyazı ilçesinde oğlu ile birlikte yaşayan adam banyoda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Çubukkoyağı Mahallesinde meydana geldi. Eşinden ayrıldıktan sonra oğlu ile birlikte yaşayan Ahmet Köy (52), sabah kahvaltı sonrası banyoya girdi. Oğlu 12 yaşındaki Nazım Köy, babası uzun süre içeriden çıkmayınca, banyo kapısını açarak baktı. Babasının yerde hareketsiz yattığını gören 12 yaşındaki çocuk, durumu yakınlarına ve 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Köy'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Köy'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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