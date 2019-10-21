Banyoda ölü bulundu

21.10.2019 12:06

İlkadım ilçesinde bir kişi banyosunda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Fuat Paşa Mahallesi'nde oturan ve yüksek tansiyon hastası olan Telat Güner'in (70) banyoda hareketsiz halde yattığını gören eşi, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Güner'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Güner'in cenazesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA