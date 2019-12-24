Banyoda kayarak düşen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hastaneye kaldırıldı

24.12.2019 09:51 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:51

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro pazartesi akşamı cumhurbaşkanlığı sarayında geçirdiği küçük kaza sonrası askeri hastaneye kaldırıldı.



Devlet Başkanlığı iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bolsonaro banyoda kayarak başını duvara vurdu. Fakat kazadan sonra çekilen tomografide ciddi bir hasarın olmadığı belirtilirken, 12 saat boyunca hastanede gözlem altına tutulacağı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle