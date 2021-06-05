Banyoda kalp krizi geçirip öldü
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Banyoda kalp krizi geçirip öldü

Banyoda kalp krizi geçirip öldü
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, evde banyo yaparken kalp krizi geçiren boyacı ustası Mehmet Urkan (57) hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te, evde banyo yaparken kalp krizi geçiren boyacı ustası Mehmet Urkan (57) hayatını kaybetti.

Atakent Mahallesi'nde oturan boyacı ustası Mehmet Urkan, dün akşam saatlerinde iş dönüşü eve geldikten sonra yıkanmak için banyoya girdi. Urkan uzun süre banyodan çıkmayınca yakınları şüphelenip içeri girdi. Urkan'ı banyoda yerde hareketsiz gören aile bireyleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mehmet Urkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Evli ve 3 çocuk babası Mehmet Urkan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.


Banyoda kalp krizi geçirip öldü
Banyoda kalp krizi geçirip öldü
Banyoda kalp krizi geçirip öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca

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