Banyoda düşüp öldü

21.08.2019 07:59

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde banyo yaptığı sırada dengesini kaybederek düşen Mustafa Şenyonak(71) yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Mustafakemalpaşa kırsal Yeşilova mahallesinde meydana geldi. Duş almak için banyoya giren Mustafa Şenyonak uzun süre çıkmayınca evde bulunan ailesi merak ederek kapıyı açtıklarında korkunç manzarayla karşılaştı. Yaşanan talihsiz kazanın haber verilmesinin ardından olay yerine gelen Jandarma ve sağlık ekipleri Mustafa Şenyonak'ın başını beton zemine vurduğunu tespit ederek öldüğünü belirledi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Mustafa Şenyonak'ın cansız bedeni Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA