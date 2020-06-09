Banyoda çıkan yangında yaralandı, hastanede öldü ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, banyodaki şofbenin kısa devre yapması sonucu çıkan yangında ağır yaralanan Selçuk Yetişkin (39) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, banyodaki şofbenin kısa devre yapması sonucu çıkan yangında ağır yaralanan Selçuk Yetişkin (39) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, geçen pazar günü saat 22.00 civarında, Oba Mahallesi Portakal Caddesi üzerindeki apartman dairesinde meydana geldi. Selçuk Yetişkin'in evinde, banyodaki şofbenin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Dumanı fark eden binada oturanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, Yetişkin'i kurtarmak için içeri girdi. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Selçuk Yetişkin, komşuları tarafından dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Ağır yaralı olan Selçuk Yetişkin ise Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yetişkin dün gece yaşamını yitirdi. Yetişkin'in cansız bedeni savcılık incelemesinden sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: DHA