Banyoda baygın bulunan zabıta hayatını kaybetti

Samsun'da banyoda baygın halde bulunan zabıta hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'de sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde sivil zabıta olarak görev yapan Salih Akdoğan (55) evinin banyosunda baygın halde bulundu. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan evli 3 çocuk babası Salih Akdoğan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Salih Akdoğan'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA