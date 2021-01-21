Banyo kazanından sızan gazdan zehirlenerek öldü
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Banyo kazanından sızan gazdan zehirlenerek öldü

21.01.2021 23:48 | Son Güncelleme: 21.01.2021 23:52
Banyo kazanından sızan gazdan zehirlenerek öldü

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, banyo kazanını yakan Ayla Aydemir (45), karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, banyo kazanını yakan Ayla Aydemir (45), karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Adapazarı Kayrancık Mahallesi'nde meydana geldi. Ayla Aydemir, iddiaya göre duş yapmak için banyo kazanını yaktı. Eşi, bir süre sonra Ayla Aydemir'den haber alamayınca içeri girdi. Ayla Aydemir'in hareketsiz kaldığını gören eşinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ayla Aydemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede Ayla Aydemir'in banyo kazanındaki kömürden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ayla Aydemir'in cenazesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur GÜDEN

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