Banvitspor Kulig'le 'Devam' Dedi

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi takımlarından Banvit, geçtiğimiz sezon da kadrosunda bulunan Polonya'lı oyuncu Damian Kulig'in sözleşmesini 2017- 2018 sezonu sonuna kadar uzattı.



2.06 metre boyunda ve 30 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon başında transfer olduğu Banvit'te bu sezon Süper Lig'de 8.4 sayı, 4.7 ribaund ve 1 blok ortalamaları ile oynarken Avrupa'da ise 10.3 sayı, 5.2 ribaund ve 1.4 blok ortalamalarıyla mücadele etti.



- Bandırmabalıkesir