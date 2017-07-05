Banvit'e Angelo'tdan İmza
TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi takımlarından Banvit, geçtiğimiz Spor Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından Demir İnşaat Büyükçekmece'de oynayan ABD'li Angelo Caloiaro ile anlaştı.
TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi takımlarından Banvit, geçtiğimiz Spor Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından Demir İnşaat Büyükçekmece'de oynayan ABD'li Angelo Caloiaro ile anlaştı.
Kariyerine 2008 - 2009 sezonunda NCAA takımlarından San Francisco'da başlayan Caloiaro, San Francisco Üniversitesi, Bulgaristan Ligi takımlarından Sportist Samokov, Almanya Ligi takımlarından Mitteldeutscher BC Weissenfels, İspanya Ligi takımlarından Rio Natura Monbus Obradoiro, takımlarında forma giydi.