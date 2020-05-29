Banu Özdemir için tahliye kararı Banu Özdemir için tahliye kararı İzmir'in farklı noktalarında camiler üzerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin olay sonrası sosyal medyada paylaşım yapan ve tutuklanan Banu Özdemir için tahliye kararı verildi.

Banu Özdemir için tahliye kararı İZMİR - İzmir'in farklı noktalarında camiler üzerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin olay sonrası sosyal medyada paylaşım yapan ve tutuklanan Banu Özdemir için tahliye kararı verildi. İzmir'de birçok caminin hoparlöründen korsan olarak müzik yayınının yapıldığı olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl eski yöneticisi olduğu öğrenilen Banu Özdemir gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı. "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanan Banu Özdemir'e tahliye kararı çıktı. Tahliyesine karar verilen Banu Özdemir'in 6 Ekim'de hakim karşısına çıkması bekleniyor. Kaynak: İHA