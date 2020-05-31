BANÜ kütüphane ve bilgisayar laboratuvarlarının kapılarını ilçedeki tüm öğrencilere açtı
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BANÜ kütüphane ve bilgisayar laboratuvarlarının kapılarını ilçedeki tüm öğrencilere açtı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin (BANÜ) kütüphane ve bilgisayar laboratuvarları ilçedeki tüm üniversite öğrencilerine açık olacak.

BANÜ kütüphane ve bilgisayar laboratuvarlarının kapılarını ilçedeki tüm öğrencilere açtı
31.05.2020 17:21 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:21

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin (BANÜ) kütüphane ve bilgisayar laboratuvarları ilçedeki tüm üniversite öğrencilerine açık olacak.

Kovid-19 nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından bahar dönemi final ve bütünleme sınavlarının uzaktan erişimle yapılması kararının ardından BANÜ bünyesindeki kütüphane ve bilgisayar laboratuvarları ilçedeki tüm üniversite öğrencilerine açıldı.

Rektörlükten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin çeşitli yerlerinde ikamet eden, bilgisayar ve internet imkanlarına sahip olmayan ya da güvenli ve hızlı internet erişimi bulunmayan üniversite öğrencileri için üniversiteler kütüphane ve bilgisayar laboratuvarlarını kentlerindeki yükseköğrenim gören tüm öğrencilerin kullanımına açma kararı almıştır. Üniversitemiz de final ve bütünlemeye hazırlanma süreçlerine destek olmak amacıyla, 1 Haziran tarihi itibarıyla tüm yerleşkelerimizdeki kütüphane ve bilgisayar laboratuvarlarını kentimizde ikamet eden tüm üniversite öğrencilerinin kullanımına açmaktadır."

BANÜ öğrencisi olup farklı illerde ikamet eden öğrenciler, bulundukları illerdeki üniversitelerin kütüphane ve bilgisayar laboratuvarlarından faydalanabilecek.

Açıklamada ayrıca, öğrencilerin üniversiteye girişlerinde ateş ölçümlerinin yapılacağı, sosyal mesafe kuralının denetleneceği, üniversite personeli tarafından da sürekli olarak kütüphane ve bilgisayar laboratuvarlarının dezenfekte işlemlerinin gerçekleştirileceği duyuruldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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